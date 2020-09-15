📰 ФАС предложила внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), пишет РБК . Согласно этим изменениям, компанию, оштрафованную за нарушение антимонопольного законодательства и получившую соответствующее предписание, но не выполнившую его, можно будет оштрафовать еще раз на сумму в два раза больше первого штрафа. Соответствующая инициатива содержится в новой версии Пятого антимонопольного пакета.

📰 Эксперты назвали профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию, пишет «Российская газета» , ссылаясь на отчет FinExpertiza. Рекордсменами по росту зарплат стали специалисты по ремонту компьютеров, бытовой техники и предметов личного пользования — они стали получать в 1,5 раза больше. Их заработная плата увеличились до 41,5 тыс. рублей. Также зарплата тех, кто работал в области аренды и лизинга, в среднем увеличилась на 24,5% — до 61,4 тыс. рублей.

📰 Инвестиции в экономику России растут все медленнее — если в 1999–2010 годах их среднегодовой прирост составлял 9,7%, то в 2011–2019 годах он снизился до 1,9% за год, став отрицательным в первом полугодии 2020-го в условиях ограничений ОПЕК+ и карантинов, пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» Центра развития ВШЭ. Инвестиции крупного и среднего бизнеса во II квартале просели на 0,4%, а падение вложений малых компаний составило примерно 36%.

📰 Международные инвесторы сокращают свое влияние на рынке ОФЗ, пишет «Коммерсант» . За прошлую неделю их доля достигла 27,6%, обновив минимум весны 2018 года. Новому падению способствует низкая активность нерезидентов на аукционах Минфина по размещению рекордных объемов ОФЗ. Параллельно иностранные инвесторы начали корректировать структуру портфеля — они отдают предпочтение среднесрочным бумагам.

📰 Для помощи предпринимателям в этом году регионы применили всего 839 налоговых и неналоговых мер, подсчитали в Центре налоговой политики МГУ им. М. В. Ломоносова. Об этом пишут «Ведомости» . Лидерами рейтинга стали Москва и Тульская область – как по числу мер поддержки, оказанных регионами бизнесу (21 мера), так и по числу задействованных неналоговых механизмов (17 и 16 соответственно). По мнению экспертов, существенного дефицита региональных бюджетов, вызванного сокращением налоговых доходов, можно не опасаться.

📰 Средний чек покупок россиян на AliExpress за январь — август почти удвоился, составив 1,5 тыс. рублей, пишет «Коммерсант» . Об этом свидетельствуют данные самой площадки и сервиса «Тинькофф Оплата». Тенденцию аналитики связывают с режимом самоизоляции, в рамках которого покупатели поменяли потребительские привычки, и с увеличением на 40% числа российских продавцов на площадке. Сейчас их, по информации AliExpress, свыше 14 тыс. Более значимым фактором для величины среднего чека AliExpress стала консолидация посылок, считают эксперты.