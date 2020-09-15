Минфин внес в правительство РФ законопроект, который уточняет цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей.

«Изменения предполагают распространение программы на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства», — говорится в сообщении.

По кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом (неотделимыми улучшениями) и страхованием имущества и ответственности, можно будет получить господдержку в том случае, если соответствующие договоры кредита заключены до вступления в силу положений законопроекта.

«Важным изменением также является возможность воспользоваться мерой поддержки тем гражданам, которые приобретают долю (доли) в праве общей собственности на жилое помещение и в конечном итоге становятся собственниками такого объекта недвижимости», — отмечает Минфин.

По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы.