Минфин внес в правительство РФ законопроект, который уточняет цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей.

«Изменения предполагают распространение программы на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства», — говорится в сообщении.

По кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом (неотделимыми улучшениями) и страхованием имущества и ответственности, можно будет получить господдержку в том случае, если соответствующие договоры кредита заключены до вступления в силу положений законопроекта.

«Важным изменением также является возможность воспользоваться мерой поддержки тем гражданам, которые приобретают долю (доли) в праве общей собственности на жилое помещение и в конечном итоге становятся собственниками такого объекта недвижимости», — отмечает Минфин.

По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы.

Банкам рекомендовали уточнить договоры после отказов на возмещение 450 тыс. рублей по ипотеке
Банкам рекомендовали уточнить договоры после отказов на возмещение 450 тыс. рублей по ипотеке

Одна из причин отказов — несоответствие целей кредита в договорах, составленных банками.