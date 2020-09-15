В доходную часть столичного бюджета по состоянию на 1 сентября 2020 года поступило 1 трлн 674,2 млрд рублей. Об этом сообщили в Департаменте финансов Москвы, уточнив, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 4,8%.

«Восстановление экономической активности в Москве приводит к увеличению поступлений в городской бюджет и сокращению темпов отставания от показателей 2019 года, — подчеркивается в релизе. — Падение доходов бюджета 2020 года в сравнении с 2019 годом составило: за пять месяцев — 8,4%, за шесть — 6,9%, за семь — 6,3%, за восемь — 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года».

Налоговые поступления городского бюджета на 1 сентября 2020 года составили 1 трлн 475,9 млрд рублей (минус 4,3% к аналогичному периоду прошлого года).

Наибольший удельный вес в налоговых доходах Москвы приходится на налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. Так, отчисления в бюджет Москвы по НДФЛ равнялись 690,4 млрд рублей (плюс 5,3% к январю — августу 2019 года), по налогу на прибыль организаций — 556,5 млрд (минус 13,3%).

На 5,5% снизились поступления по налогу на имущество организаций, составив 96,5 млрд рублей. Уменьшение обусловлено в том числе предоставлением отсрочки по уплате налога предприятиям из отраслей, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса, поясняют в финдепартаменте.

Неналоговые доходы поступили в сумме 140,5 млрд рублей.

Кассовое исполнение расходов на 1 сентября составило 1 трлн 835,7 млрд рублей. На финансирование государственных программ города направлено 1 трлн 766,8 млрд рублей.

Расходы социальной направленности составляют более половины расходов бюджета Москвы, отмечается в сообщении. За январь — август 2020 года 54,6% всех расходов городского бюджета — 1,002 трлн рублей — направлено на финансирование трех городских социальных программам: «Социальная поддержка жителей Москвы», «Столичное образование» и «Столичное здравоохранение». Это на 41,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В 2,1 раза увеличилось финансирование государственной программы «Столичное здравоохранение». За восемь месяцев оно составило 404,1 млрд рублей. С учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в Москве в январе — августе 2020 года равнялись 547,5 млрд рублей.

На государственную программу «Социальная поддержка жителей города Москвы» из бюджета города направлено 362 млрд рублей (на 17,2% больше, чем в январе — августе 2019 года), на программу «Столичное образование» — 236 млрд. Объем финансирования системы образования в Москве увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Размер государственного долга Москвы остался на прежнем уровне — 30 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет города на 1 сентября составил 1,1% от объема запланированных собственных доходов бюджета.