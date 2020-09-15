Рубль дорожает к доллару и слабеет к евро в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск доллар терял 15 копеек, а курс евро повышался на 2 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,13 рубля (минус 14 копеек), курс евро — 89,2 рубля (плюс 1 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром рубль стабилен на уровне 75,2, но любые признаки ухудшения западной риторики могут вызвать на рынке ралли доллара. По его словам, покупатели ждут роста до 78 рублей за доллар США. Чтобы их напугать и заставить частично выйти из длинных позиций, необходимо пробить уровень 74,2, а быстрое падение курса доллара до 73,35 на время отодвигает тему с Алексеем Навальным на второй план. Доллар в Азии торгуется в минусе к своим конкурентам, поэтому по паре доллар/рубль ожидается открытие снижением, прогнозировал эксперт.

«Слабость доллара приведет к очередным попыткам укрепления рубля и пробою парой доллар/рубль отметки 75 сверху вниз. Однако здесь проходит нижняя граница восходящего канала по паре. Никаких фундаментальных факторов для роста российской валюты нет. Поэтому на малейшем негативе пара доллар/рубль отправится к верхней границе канала, проходящей сейчас чуть выше отметки 77», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.