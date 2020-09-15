СДМ-Банк с 15 сентября ввел вклад «Формула здоровья».

Минимальная сумма вложения — 100 тыс. рублей, срок — 367 дней. Процентные ставки составляют 4,8—4,9% годовых. За участие в акции «Моя формула здоровья» ставки могут быть увеличены на 0,1 процентного пункта. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

В случае досрочного расторжения договора выплата процентов осуществляется по ставке вклада до востребования.



Оформить депозит можно до 31 декабря.