Более 30% россиян считают, что соврать для продвижения по карьерной лестнице — это нормально. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Допустимой ложь в такой ситуации назвали 31% опрошенных. Кроме того, каждый третий респондент когда-либо сталкивался с конфликтными ситуациями с коллегами и начальством из-за лжи на работе.

При этом 54% участников исследования отметили, что им приходилось обманывать начальство или коллег по работе, а 46% заявили, что никогда не врали по рабочим вопросам.

Согласно итогам исследования, чаще всего обман на работе связан с причинами опозданий — такой вариант отметили 31% респондентов в рамках множественного выбора. 14% опрошенных врали по поводу срыва сроков выполнения работ. Каждый восьмой респондент лгал коллегам о причинах увольнения или скрывал плохое качество выполненной работы. 5% участников отметили, что утаивали служебный роман. Столько же респондентов преувеличивали собственные навыки. 3% опрошенных указали, что на работе обманывали собственных клиентов, а еще 2% скрывали от работодателей нецелевое расходование средств.

Между тем 39% респондентов отметили, что никогда не лгали по перечисленным поводам. В варианте «другое» жители России чаще всего указывали, что им приходилось обманывать начальство, чтобы выручить своих коллег и друзей на работе.



В исследовании участвовали 4,6 тыс. человек, оно проводилось в сентябре этого года во всех федеральных округах.