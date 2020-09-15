Сбербанк к 2023 году собирается в два раза увеличить количество сотрудников, которые работают в сфере искусственного интеллекта. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава банка Герман Греф в ходе открытого «Урока цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение».

«Мы недавно рассматривали нашу перспективу до 2023 года. Количество специалистов [в сфере искусственного интеллекта] как минимум удвоится. То есть порядка 5 тысяч человек у нас должно работать до конца 2023 года», — сообщил он.

Греф добавил, что на текущий момент в Сбербанке работает более 2 тыс. таких специалистов и спрос на них очень высок.

«У нас вообще всего людей, которые занимаются искусственным интеллектом, более 2 тысяч. Из них около тысячи человек, которые такие глубокие специалисты — data scientist либо люди, которые занимаются внедрением искусственного интеллекта», — сообщил банкир и подчеркнул, что спрос на этих специалистов огромен.

