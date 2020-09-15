Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект группы депутатов ЛДПР о минимальном почасовом размере оплаты труда. Об этом говорится в заключении Кабмина, копия которого опубликована в телеграм-канале одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Законопроектом устанавливается почасовой МРОТ в размере 150 рублей при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени с последующей индексацией один раз в год исходя из инфляции.

«Предлагаемые законопроектом положения не соответствуют нормам [Трудового] кодекса, которым не предусмотрен минимальный почасовой размер оплаты труда, а также установлен иной подход к оплате труда работников при работе на условиях неполного рабочего времени», — указывается в отзыве.

В России обсудят введение минимальной почасовой оплаты труда Предложение ввести часовой минимум оплаты труда было выдвинуто со стороны правительства.

В Кабмине также сослались на отсутствие в материалах к инициативе «необходимых расчетов и обоснований», что, по мнению комиссии, не позволяет оценить влияние предлагаемых норм на расходы бюджета. Кроме того, установление предлагаемого законопроектом минимального почасового размера оплаты труда, превышающего размер оплаты труда в месяц, исчисленный исходя из МРОТ, повлечет увеличение расходов бюджетов бюджетной системы РФ, а также дополнительную финансовую нагрузку на субъекты предпринимательства, отметили в правительстве.

«На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается», — резюмировали в Кабмине.

Позже во вторник, 15 сентября, законопроект был внесен в Госдуму, свидетельствует база данных нижней палаты российского парламента (прим. Банки.ру).