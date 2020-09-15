Минтруд готов обсудить со сторонами социального партнерства вопрос введения понятия минимального размера часовой ставки, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минтруд России готов обсудить со сторонами социального партнерства вопрос введения понятия минимального размера часовой ставки. При этом новое понятие должно дополнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и не снижать гарантии, установленные работникам», — сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время месячная заработная плата работника, полностью отработавшего месячную норму рабочего времени, должна быть не ниже МРОТ. Зарплата работников северных регионов страны должна быть не ниже МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки.

В России обсудят введение минимальной почасовой оплаты труда Предложение ввести часовой минимум оплаты труда было выдвинуто со стороны правительства.

«Применение МРОТ обязательно вне зависимости от срока трудового договора и применяемой системы оплаты труда. Если работник отработал неполное рабочее время, то заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку», — добавили в Минтруде.