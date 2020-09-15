Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году до 3,42 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,4 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 20 тыс. баррелей в сутки в сторону повышения.

Агентство ожидает роста спроса на российскую нефть в 2021 году до 3,54 млн баррелей в сутки. В предыдущем докладе МЭА ожидало роста спроса на российскую нефть в 2021 году до 3,47 млн баррелей в сутки.

По итогам 2019 года агентство оценивает спрос на российскую нефть в 3,58 млн баррелей.

Согласно оценке МЭА, в 2018 году спрос на российскую нефть составил 3,5 млн баррелей в сутки. Спрос на нефть из РФ в 2017 году оценивается на уровне 3,39 млн баррелей в сутки.