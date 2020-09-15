Примсоцбанк ввел новый вклад «Золотой урожай».

Депозит открывается в сумме от 5 тыс. рублей на 367 дней. Процентная ставка составляет 5,75% годовых. Дополнительные взносы можно вносить суммами от 1 тыс. рублей в первые 100 дней с даты открытия вклада.

Частичное снятие средств не предусмотрено. При досрочном расторжении договора проценты будут зависеть от фактического срока нахождения средств на счете: до 300 дней — 4,25%, от 301 дня — 5,75% годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально и в конце срока с перечислением на карточный или текущий счет.



Открыть вклад можно до 30 сентября.