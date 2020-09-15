«Коронакризис», в отличие от предыдущих стрессовых ситуаций в экономике, характеризуется парадоксальным поведением рубля и капитала, говорится в исследовании Sberbank Investment Research. С развитием кризиса рубль не стал дешеветь, даже несмотря на резкое падение цен на нефть, но, когда экономика начала восстанавливаться, российская валюта ослабла, несмотря на подорожавшую нефть. Однако аналитики ждут укрепления рубля до конца года.

Все кризисы до этой пандемии неизменно завершались одинаково: крупным оттоком капитала и значительным ослаблением национальной валюты, отмечают авторы исследования. «На этот раз, однако, и сам кризис, и последующее восстановление экономики выглядят весьма парадоксально», — считают эксперты аналитического управления Сбербанка.

Аналитики выделяют несколько причин парадоксального поведения рубля. Во-первых, во II квартале 2020 года импорт сократился на 26,9% год к году, после чего начал восстанавливаться. Вначале это привело к снижению спроса на твердую валюту и поддержало рубль, но теперь в условиях динамичного восстановления играет против рубля. Во-вторых, во время пандемии резко сократились денежные переводы за границу, поскольку многие мигранты в России потеряли работу.

Наконец, уникальная природа «коронакризиса» в сочетании со значительно более прочным, чем ранее, положением страны позволили России избежать типичного для таких случаев резкого оттока капитала, отмечают авторы исследования. «Во II квартале 2020 года из страны было выведено только 13,3 млрд долларов. В первые месяцы кризиса это оказывало поддержку рублю, но затем усиление оттока капитала привело к давлению на национальную валюту», — говорится в аналитическом материале.



В итоге совокупность факторов, которые во II квартале поддерживали рубль, после снятия карантина начала играть против него. «Но и этот эффект сойдет на нет по мере того, как на смену текущему резкому восстановлению придет намного более постепенный тренд», — считают в SIB. При этом остаются два риска: геополитика и вероятность второй волны пандемии, они могут ограничить восстановление. «Исходя из допущения, что после выборов в США геополитическое напряжение умеренно снизится, мы полагаем, что пара доллар/рубль фундаментально будет готова к возвращению к отметке 70 к концу года», — приходят к выводу эксперты.