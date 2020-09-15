X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», запустила систему бесконтактных покупок «Экспресс-скан» с помощью мобильных устройств в 90 магазинах Москвы, говорится в сообщении компании. Для совершения покупки достаточно отсканировать и оплатить товар с помощью мобильного телефона на выходе, не заходя на кассу. Эксперимент продлится до конца сентября, после сбора обратной связи от покупателей будет принято решение о доработках и масштабировании сервиса.

Для подключения к системе бесконтактных покупок необходимо скачать приложение Х5 «Экспресс-скан», зарегистрироваться с помощью X5 ID и начать сканировать товар с помощью телефона. Ближайший подключенный к сервису магазин можно найти на интерактивной карте приложения, сообщили в компании.

В приложении можно будет увидеть полную информацию о выбранном товаре (состав, страну производства, вес), актуальную цену. В «Экспресс-скан» не предусмотрена возможность покупки алкоголя и табачных изделий.

Оплатить товары можно платежными картами Masterсard или Visa, привязав их к профилю в приложении, а также через Apple Pay и Google Pay.