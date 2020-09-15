Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила для дальнейшего рассмотрения на заседании правительства РФ проект федерального закона, касающийся особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы в 2021 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

«Законопроект разработан с целью избежания рисков недофинансирования расходных обязательств по достижению национальных целей и общенационального плана действий, — отметил он. — Например, изменяется норма, регулирующая порядок расчета общего объема расходов федерального бюджета, в части увеличения используемого в нем расчетного объема на 2021 год. Предлагаемое повышение предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан».

Начиная с 2022 года предельные расходы будут определены в соответствии с бюджетными правилами, что позволит сохранить уровень доверия инвесторов к проводимой макроэкономической политике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора. Кроме того, предусматривается возможность использования средств ФНБ сверх объема, предусмотренного законом о федеральном бюджете, в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня.

Объем использования средств ФНБ на эти цели предлагается ограничить 1% ВВП, указал парламентарий. Норма позволит в качестве меры оперативного реагирования в 2021 году при необходимости использовать средства Фонда национального благосостояния на покрытие недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета и выполнить принятые расходные обязательства. Уточняется порядок прогнозирования в 2021 году базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета, отражающих долгосрочный равновесный уровень поступления таких доходов.