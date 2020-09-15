Клиенты Сбербанка начиная с 15 сентября могут отказаться от печати бумажных приходных и расходных кассовых ордеров и таким способом внести свою лепту в дело сохранения леса. Объявление о новой опции для вкладчиков Сбербанк приурочил к Российским дням леса, которые отмечаются 15—17 сентября.

Как уточняется, кассовые ордера автоматически сохраняются в мобильном приложении или веб-версии системы «Сбербанк Онлайн». После эти документы можно отправить по электронной почте или через привычные мессенджеры. «При необходимости ордера можно распечатать, но чем меньше документов будет печататься на бумаге, тем больше деревьев будет спасено», — подчеркивают в «Сбере».

Там напоминают, что до сих пор, когда клиент вносил на счет или снимал со счета наличные в отделении, банк всегда выдавал ему распечатанный кассовый ордер. «В среднем на это ежегодно расходовалось до 100 млн листов бумаги (высота такой стопки — около 10 км)», — указано в релизе.

«Теперь банк реализовал возможность предоставления таких ордеров в электронном виде. Если все клиенты Сбербанка начнут сохранять только такие варианты ордеров, за год удастся сохранить нетронутым лес из примерно 13 тыс. деревьев. Это около 3 га леса, что сопоставимо с площадью пяти футбольных полей», — подсчитали в банке.



В кредитной организации обращают внимание на то, что «переход на цифровые кассовые ордера не только удобен, но и безопасен: вся информация об операциях надежно сохраняется, проходит резервное копирование и все необходимые проверки системами противодействия мошенничеству».