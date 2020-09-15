Госдума приняла во втором чтении законопроект, который наделяет правительство РФ правом предоставлять в текущем году иностранным государствам государственные кредиты, не предусмотренные программой таких кредитов.

Редакция первого чтения содержала лишь изменения в Бюджетном кодексе, которые включали с будущего года в бюджетную систему России бюджет муниципального округа по аналогии с бюджетом городского округа. Во втором чтении проект был дополнен поправкой правительства, предоставляющей Кабмину в текущем году право принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2020—2022 годы.

Такие кредиты поправкой разрешается предоставлять как за счет ассигнований, установленных самой программой, так и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года.

Госдума поддержала и поправку председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, также касающуюся предоставления госкредитов иностранным государствам в текущем году. Она допускает внесение изменений в сводную бюджетную роспись на основании решений правительства по госкредитам, то есть без правки бюджета. Поправка связана с необходимостью дать правительству возможности, связанные с представлением кредитов в случае, если лимит будет исчерпан, пояснил накануне Макаров.