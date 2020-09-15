Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении для индивидуальных предпринимателей возможности применения патентной системы налогообложения (ПСН). Законопроектом предусмотрена унификация формулировок видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения (ПСН), и кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, расширяется также за счет включения в него тех видов, по которым сейчас применяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Законопроект предоставит налогоплательщикам право уменьшать сумму налога по ПСН на уплаченные страховые взносы по аналогии с ЕНВД, что позволит обеспечить максимально комфортный переход индивидуальных предпринимателей с системы налогообложения в виде ЕНВД на ПСН, отмечал ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Для розницы и общепита, применяющих патентную систему налогообложения, предусмотрено увеличение в три раза площади торговых залов и залов обслуживания посетителей общественного питания — с 50 до 150 квадратных метров (по аналогии с действующими в настоящее время ограничениями для налогоплательщиков ЕНВД). При этом субъектам РФ предоставляются права на снижение размера таких ограничений.

Индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники, смогут уменьшать стоимость патента не более чем на 50%. При этом для ИП без наемных работников такого ограничения нет, то есть сумму уплачиваемого налога можно сократить до нуля, если это позволяет сумма уплаченных взносов.

Минфин предложил продлить действие налога на вмененный доход для ИП до 2022 года

Реализация предложений о продлении ЕНВД до 2024 года представляется нецелесообразной.