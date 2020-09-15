Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении для индивидуальных предпринимателей возможности применения патентной системы налогообложения (ПСН). Законопроектом предусмотрена унификация формулировок видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения (ПСН), и кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, расширяется также за счет включения в него тех видов, по которым сейчас применяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Законопроект предоставит налогоплательщикам право уменьшать сумму налога по ПСН на уплаченные страховые взносы по аналогии с ЕНВД, что позволит обеспечить максимально комфортный переход индивидуальных предпринимателей с системы налогообложения в виде ЕНВД на ПСН, отмечал ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Для розницы и общепита, применяющих патентную систему налогообложения, предусмотрено увеличение в три раза площади торговых залов и залов обслуживания посетителей общественного питания — с 50 до 150 квадратных метров (по аналогии с действующими в настоящее время ограничениями для налогоплательщиков ЕНВД). При этом субъектам РФ предоставляются права на снижение размера таких ограничений.

Индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники, смогут уменьшать стоимость патента не более чем на 50%. При этом для ИП без наемных работников такого ограничения нет, то есть сумму уплачиваемого налога можно сократить до нуля, если это позволяет сумма уплаченных взносов.