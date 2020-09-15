В России работодатели готовы платить работникам в среднем на 7% больше, чем указывают соискатели в резюме, выяснил аналитический центр портала «Авито Работа». При этом сильнее всего себя недооценивают строители и врачи, а переоценивают — работники сферы HoReCa. В большинстве сфер работодатели готовы платить успешному кандидату больше, чем ждет среднестатистический соискатель.

По данным «Авито Работы», средняя зарплата, указанная в вакансиях, составляет 32 тыс. рублей, а в резюме — 30 тыс. рублей. Таким образом, соискатели готовы на меньшую зарплату, чем та, которую предлагают работодатели.

Сильнее всего себя недооценивают строители: они хотели бы получать 28 тыс. рублей в месяц, тогда как работодатели готовы платить им на 61% больше — 45 тыс. рублей. На втором месте медики, которые претендуют на зарплату в 25 тыс., хотя средняя зарплата в вакансиях на 40% больше и составляет 35 тыс. рублей в месяц. Такая же разница — 40% — в вакансиях, не требующих специальных навыков (для студентов и соискателей без опыта): средняя зарплата там составляет 28 тыс. рублей, а соискатели хотят 20 тыс. Кроме того, на 33% больше ожиданий кандидатов работодатели готовы платить в сфере фитнеса и в салонах красоты (40 тыс. против 30 тыс. рублей).

Зарплата в резюме меньше, чем в вакансиях, в большинстве групп массовых профессий. Однако есть и специалисты, которые себя переоценивают на фоне рыночного уровня зарплат. В первую очередь это работники сферы HoReCa (туризма, общепита). Они в среднем претендуют на зарплату в 30 тыс. рублей, а вот работодатели готовы платить им только 26 тыс. в месяц. Кроме того, на 7% ниже ожиданий кандидатов зарплаты в сфере ЖКХ, на 5% — в охране, на 4% — в сфере административной работы.

В ряде сфер работодатели с 2019 года снизили средние зарплаты в соответствии с ожиданиями кандидатов. За год разрыв между зарплатами в вакансиях и резюме уменьшился в юриспруденции, управлении персоналом, консультировании. В то же время в строительстве, медицине, автомобильном бизнесе этот разрыв растет: работодатели поднимают зарплаты, а соискатели не повышают или даже снижают свои ожидания.

Если рассматривать средние показатели разницы по городам, то больше всего недооценивают себя барнаульцы, которым работодатели готовы платить в полтора раза больше суммы из резюме. На втором месте Красноярск, где соискатели оценивают себя на 26% ниже уровня зарплат в вакансиях, на третьем месте нижегородцы (разница в 24%).



«На разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и уровнем, который могут предложить работодатели, влияют тенденции найма этого года. Из-за пандемии коронавируса строители, а также медики и фармацевты вошли в топ самых высокооплачиваемых и востребованных массовых профессий. Это связано с массовой заболеваемостью и с тем, что в этом году многие мигранты, традиционно работающие в строительной отрасли, не смогли приехать на сезонные заработки. Однако помимо разрыва в ожиданиях относительно уровня оплаты труда есть еще разрыв компетенций, и работодатель не всегда готов принять на работу специалиста с недостаточным опытом даже за меньшие деньги», — комментирует управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.