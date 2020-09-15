Замминистра финансов России Алексей Моисеев поддерживает идею ограничить сроки владения со стороны Банка России коммерческими кредитными организациями. Об этом он сообщил в кулуарах Госдумы.

«Да. Это (сроки. — Прим. ред.) можно обсуждать, если очень большая история», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос о том, стоит ли ограничивать по срокам владение коммерческими банками со стороны ЦБ.

Также он отметил, что пока не видел законопроект на эту тему. «Я, честно говоря, законопроект не видел. Очевидно, что, наверное, это выльется в какую-то дискуссию, как это было в прошлый раз», — пояснил Моисеев.

В прошлом году глава ВТБ Андрей Костин предложил ограничить пятью — семью годами срок владения Центробанком акциями кредитных организаций. Позднее Максим Орешкин, будучи министром экономического развития, высказывал мнение, что Банк России не должен одновременно надзирать, регулировать и владеть коммерческими банками. Он отмечал, что такой подход является неправильным.