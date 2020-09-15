Расходы российских потребителей на товары и услуги на неделе с 7 по 13 сентября снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Такие изменения зафиксировал аналитический портал Сбербанка SberIndex.ru.

При этом, по мнению аналитиков, волноваться рано: возможно, это просто колебание, связанное с календарным фактором. Они напоминают, что в этом и прошлом году 1 сентября пришлось на разные недели.

Если рассматривать последние четыре недели, то среднее изменение расходов домохозяйств даже выше, чем в 2019-м, — плюс 0,7%. Индекс потребительской активности, рассчитанный на SberIndex.ru, после окончания периода подготовки к школе снизился с 77 до 75,1 пункта.

«За неделю траты потребителей снизились во многих категориях, а покупки продовольствия, которые даже во времена максимального падения спроса в апреле были в «зеленой зоне», ушли в технический минус (минус 0,2% к 2019 году)», — говорится в обзоре.



Усилилось и сокращение трат в секторе услуг (минус 15% к прошлому году), значения приблизились к августовским. В то же время аналитики «СберИндекса» указывают, что общее количество активных торговых точек постепенно увеличивается. Прирост относительно февраля 2020 года достиг 3%.