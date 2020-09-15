Правительство России внесло в Госдуму законопроект, разработанный Минтрудом, о защите пенсионных накоплений граждан, запрещающий привлекать агентов-посредников при переводе пенсий в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Согласно правилам, человек может менять организацию, управляющую его пенсионными накоплениями, — Пенсионный фонд России (ПФР) или НПФ — один раз в пять лет. Если это происходит досрочно, накопленный с момента предыдущего перехода доход теряется. Закон обязывает предупреждать граждан о таком риске, однако агенты, которые работают на НПФ, этой обязанностью часто пренебрегают. В результате граждане, решаясь на досрочный перевод средств, несут убытки.

«Чтобы защитить накопления людей, в законопроекте предусмотрен прямой запрет на привлечение посредников между застрахованными и негосударственными пенсионными фондами. Если человек захочет подать заявление о переводе накоплений, он должен будет сделать это лично или оформить нотариально заверенную доверенность», — говорится в сообщении пресс-службы.

Законопроект также содержит норму о том, что гражданин имеет право запретить ПФР рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом за исключением личного визита в ведомство.