Федеральная налоговая служба (ФНС) ожидает, что в этом году к числу стран, с которыми Россия обменивается финансовой информацией, присоединятся Багамы, Гонконг, Турция, Бахрейн, Кувейт и еще ряд территорий. Об этом заявил замглавы ФНС Дмитрий Вольвач.

«Мы ожидаем, что в этом году к тем странам, которые с нами обмениваются информацией, еще присоединятся Багамы, Гонконг, Турция, Бахрейн, Кувейт, еще пара коронных территорий», — сообщил он в ходе конференции «Налоги-2020: стратегии, которые работают».

Вольвач отметил, что в прошлом году на 22% по сравнению с 2018 годом выросло количество стран, предоставивших финансовую информацию России. Кроме того, на 18% в 2019 году увеличилось количество счетов, которые были предоставлены России.

По словам замглавы ФНС, в этом году сроки обмена финансовой информацией были перенесены до декабря в связи с пандемией, но при этом ряд стран уже предоставили России информацию за 2019 год.

В 2019 году ФНС России исключила из перечня юрисдикций, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, Великобританию, а также остров Мэн и Нормандские острова (Гернси, Джерси). Всего в ежегодно обновляемом перечне в прошлом году было более 80 юрисдикций.

ФНС России, являясь участником Многостороннего соглашения компетентных органов по автоматическому обмену финансовой информацией, осуществляет автоматический обмен информацией о счетах нерезидентов на «принципах взаимности», отмечали в службе.