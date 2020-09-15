Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на расширение в 2020 году практики применения механизма горизонтальных бюджетных кредитов между муниципальными образованиями. Законопроект внесен группой членов Совета Федерации, уточняет ТАСС.

Документ подготовлен для расширения в 2020 году механизмов осуществления заимствований для муниципальных образований путем создания правовых оснований для предоставления «горизонтальных» бюджетных кредитов между муниципальными образованиями аналогичного вида, расположенными на территории одного субъекта РФ. Этот механизм предлагается в дополнение к случаям, уже предусмотренным Бюджетным кодексом РФ, которым установлен порядок предоставления «вертикальных» бюджетных кредитов между муниципальными образованиями, и может быть реализован в случае установления необходимых правовых оснований законом субъекта РФ.

Введение в 2020 году нового механизма осуществления заимствований для муниципальных образований позволит создать предпосылки для использования дополнительных ресурсов в целях решения вопросов органов местного самоуправления в условиях ухудшения экономической ситуации, считают авторы документа.

Принятие законопроекта повысит «доступность для муниципальных образований временного привлечения бюджетных средств из местных бюджетов, расположенных на территории одного субъекта РФ, в случае установления необходимых правовых оснований законом субъекта РФ», говорится в пояснительной записке.



Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению.