Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, который обязывает страховые компании направлять автомашины на ремонт к официальным дилерам в течение всего срока гарантии, а не в первые два года с момента покупки машины. Текст проекта отзыва Кабмина есть в распоряжении ТАСС.

«Предлагаемая инициатива на практике приведет к дополнительным спорам между страховщиком и потерпевшим по вопросам восстановительного ремонта транспортного средства, потребует дополнительных ресурсов страховщиков, направленных на установление наличия гарантийных обязательств по каждому случаю, увеличению стоимости договоров ОСАГО для всех страхователей. Правительство РФ не поддерживает законопроект», — говорится в документе.

В Кабмине обращают внимание, что предлагаемое увеличение срока проведения восстановительного ремонта приведет к увеличению срока, в течение которого владелец транспортного средства не сможет им управлять. Согласно документу, двухлетний срок восстановительного ремонта транспортного средства у дилера обеспечивает потребителю защиту, аналогичную установленной статьей 477 Гражданского кодекса РФ («Сроки обнаружения недостатков переданного товара»). В связи с этим указанный срок не требует увеличения, подчеркивают в правительстве.

«Кроме того, согласно оценке Банка России, принятие законопроекта приведет к росту средней выплаты по ОСАГО на 3—5% и необходимости увеличения страхового тарифа на ту же величину», — уточняется в документе.



На отзыв в правительство РФ законопроект направил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он отмечал, что гарантийные сроки на транспортные средства почти всех производителей значительно превышают два года.