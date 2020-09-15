МСП Банк начал выдавать кредиты самозанятым гражданам по льготной ставке 7,75% годовых на развитие предпринимательства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

«Банк предоставил кредит самозанятому Алексею Тишкову из Саранска, который оказывает услуги по отделке жилых помещений, проводит сантехнические, электромонтажные, сварочные работы. Кредит на сумму 500 тысяч рублей по фиксированной ставке 7,75% годовых предприниматель отправит на развитие своего дела, в частности на приобретение нового сварочного оборудования и материалов», — сказали в пресс-службе.

В банке уточнили, что сейчас на рассмотрении находится еще 50 заявок от самозанятых.

В начале июня 2020 года были внесены изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства (МСП)», по которым на самозанятых граждан распространяются меры поддержки МСП, предусмотренные в рамках федеральных и региональных программ. Это может быть финансовая, имущественная, консультационная и образовательная поддержка.