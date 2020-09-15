В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий увеличение минимального и максимального размера пособия по безработице. Документ размещен в базе данных нижней палаты российского парламента. Кроме того, о такой законодательной инициативе сообщил в Twitter один из ее авторов — руководитель думской фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он, в частности, написал: «Внесли в Думу инициативу: минимальное пособие по безработице увеличить с 1 500 до 12 130 рублей, а максимальное поднять вдвое — до 24 260 рублей. Кроме того, их ежегодно будут индексировать на величину прогнозируемой инфляции. Это существенно поддержит людей в трудной ситуации».

В пояснительной записке к законопроекту его авторы напоминают, что сейчас минимальный и максимальный размер пособия по безработице ежегодно определяет правительство. В соответствии с его постановлением от 27 марта 2020-го, на текущий год минимальная величина пособия по безработице составляет 1,5 тыс. рублей, а максимальная — 12 130 рублей. Дополнительным положением указанного постановления вследствие распространения коронавирусной инфекции установлены особые правила, согласно которым:

гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 года, за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, пособие по безработице в апреле — июне 2020 года устанавливается в размере 12 130 рублей;

гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 года и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле — июне 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3 тыс. рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю).

«Таким образом, вышеуказанные особые гарантии не распространяются на граждан, уволенных и признанных в установленном порядке безработными до 1 марта 2020 года. Указанное обстоятельство негативно отражается как на одиноко проживающих безработных гражданах, так и на безработных гражданах, имеющих детей», — отмечают законодатели.

Кроме того, с учетом сложившейся ситуации установленный минимальный размер пособия по безработице представляется не соответствующим минимальному уровню содержания, необходимому для человека, подчеркивают депутаты.

«Проектом федерального закона предлагается изменить порядок определения минимальной и максимальной величины прожиточного минимума, перераспределив указанные полномочия от правительства Российской Федерации на уровень закрепления указанных величин в рамках федерального законодательства. В указанных целях настоящим проектом федерального закона предлагается внести изменения в статью 33 закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», установив следующие положения: «Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными, за исключением граждан, указанных в статье 34.2 закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в ней речь идет о дополнительных гарантиях социальной поддержки граждан предпенсионного возраста. — Прим. Банки.ру), составляют: 12 130 рублей — размер минимальной величины пособия по безработице; 24 260 рублей — размер максимальной величины пособия по безработице», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом устанавливается, что минимальная и максимальная величины пособия по безработице «подлежат обязательной ежегодной индексации на величину не менее прогнозируемого уровня инфляции, положенного в основу формирования основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период», указано в документе.

Законопроект предполагается ввести в силу со дня его официального опубликования. «Таким образом, всем гражданам, признанным безработными на день вступления настоящего законопроекта в силу, будут предоставлены вышеуказанные гарантии вне зависимости от даты признания указанных граждан безработными», — поясняют депутаты.



Правительство законопроект не поддерживает, следует из заключения, представленного вместе с самим документом. В Кабмине указывают в том числе на разные подходы к пособиям по безработице для предпенсионеров, для которых минимальная и максимальная величина ежегодно определяется правительством, и остальных граждан, а также считают, что новые размеры пособий «не будут способствовать сокращению периода безработицы, стимулированию безработного гражданина к активному поиску работы и предотвращению необоснованных отказов от нее». Порядок индексации не согласуется с положениями Бюджетного кодекса, согласно которым «при утверждении основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период указывается уровень инфляции, а не прогнозируемый ее уровень». Кроме того, «предусмотренное законопроектом восьмикратное увеличение размера минимальной величины пособия по безработице и двукратное увеличение максимального размера… потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета. Вместе с тем… законопроектом не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств».