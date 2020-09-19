В интернет-банке «Открытия» клиентам стали доступны ПИФы УК «Открытие». Оформить паевые инвестиционные фонды можно в разделе «Инвестиции», говорится в релизе финучреждения.

«Клиенты могут приобрести в дистанционных каналах паи девяти открытых ПИФов под управлением УК «Открытие». Каждый из фондов отличается по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, стоимости инвестиционного пая, доходности и степени риска. УК «Открытие» предлагает широкую линейку ПИФов, в состав которых входят акции и облигации российских и иностранных компаний. В интернет-банке публикуется информация по каждому фонду, указаны его основные параметры, приведены рекомендуемый срок и валюта инвестирования», — сказано в сообщении.

Процедура оформления ПИФов в интернет-банке полностью проходит в удаленном формате: подписание комплекта документов осуществляется с помощью кода подтверждения из СМС, а перевод средств происходит без комиссии со счета в банке.

Минимальная сумма инвестирования при покупке ПИФов УК «Открытие» онлайн в интернет-банке «Открытия» составляет 1 тыс. рублей, а докупить паи можно на сумму от 100 рублей.