Банк «Ак Барс» расширил возможности онлайн-сервиса правовой помощи для бизнеса. Сервис «Правовая помощь онлайн» заменит штатного юриста для индивидуального предпринимателя и небольшой компании, следует из релиза финучреждения.

«Пользователи сервиса смогут получить консультацию по вопросам в различных областях права, помощь в регистрации бизнеса, составлении юридических документов и проведении переговоров с клиентами и партнерами. Обзоры изменений в законодательстве помогут не пропустить важные для бизнеса нововведения. Сертификат на правовую помощь можно оформить сроком на шесть, 12 или 24 месяца», — отмечается в сообщении.

Получить помощь можно по удобному каналу: позвонить по телефону, написать в мессенджерах WhatsApp или Viber, отправить письмо по электронной почте или связаться через личный кабинет клиента.

Сервис предоставляется партнером банка — компанией «Правовая помощь онлайн».