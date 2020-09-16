Мошенники переводили украденные средства банковских клиентов на счета крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер», выяснил РБК . Информацию подтвердили представители компании и банка. Клиент Сбербанка рассказал изданию, что мошенники украли у него с кредитной карты около 200 тыс. рублей, получив доступ в приложение «Сбербанк Онлайн». Деньги были переведены на расчетный счет ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «Трансконтейнер», следует из выписки по операции.

Перед списанием денежных средств клиент получил сообщения о том, что «Сбербанк Онлайн» зарегистрирован на телефоне модели iPhone (у потерпевшего устройство другой модели) и код на регистрацию, в которых говорилось о необходимости связаться с банком, если эти действия выполняет не он. Оперативно соединиться с оператором по номеру 900 ему не удалось. После списания личные кабинеты в мобильном приложении и интернет-банке оказались заблокированы.

В Сбербанке потерпевшему после его обращения подтвердили, что перевод осуществлялся с другого устройства, однако по итогам проверки всей информации пришли к выводу, что операция проведена корректно и основания для возврата средств отсутствуют. Поскольку верификация в мобильном приложении проходила в полном соответствии с правилами обслуживания, у банка не возникает обязанности по возврату средств, отметил глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

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Представитель Сбербанка рассказал, что мошенники получили доступ к мобильному приложению, так как клиенты сами оставили необходимые данные на фишинговых сайтах, которые предлагают пройти фиктивные опросы для получения бонусов «Спасибо». По словам самого пострадавшего, подобные сайты ему не попадались. Так как мошенникам в подавляющем большинстве случаев, даже попав в профиль клиента, не удается вывести средства на свои карты, они иногда делают переводы в разные крупные «белые» компании, например в компанию «Трансконтейнер» или благотворительные фонды, объясняет представитель Сбербанка. Сразу после выявления таких кейсов банком были внедрены новые алгоритмы выявления и блокировки таких операций. Необходимо отметить, что вторую операцию, совершенную мошенниками, банк отклонил, после чего связался с клиентом для подтверждения перевода, пояснил представитель кредитной организации.

Представитель «Трансконтейнера» рассказал, что служба безопасности зафиксировала всего порядка 80 случаев поступления денежных средств от лиц, не пользовавшихся услугами компании, на общую сумму более 3 млн рублей. По результатам проверки фактов мошенничества в отношении ПАО «Трансконтейнер» выявлено не было. Можно сделать вывод, что вероятное мошенничество совершено исключительно в отношении клиентов Сбербанка, пояснил представитель компании. Сбербанку известно об инцидентах, однако банк не подтверждает объем и число списаний — их значительно меньше, сообщил представитель банка. «Трансконтейнер» принял решение вернуть деньги пострадавшим. Компания направила заявление в Волго-Вятский банк Сбербанка, со счетов которого поступали платежи, о предоставлении реквизитов для возврата средств по сомнительным трансакциям, чтобы банк, в свою очередь, перевел их клиентам.