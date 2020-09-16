В условиях существенного снижения бюджетных доходов по сравнению с теми, что ожидались до пандемии, Минфин предложил программу так называемой мобилизации доходов стоимостью более 1,8 трлн рублей за три года — 2021-й и плановый период 2022–2023 годов, пишет РБК . Совокупный эффект этих изменений в законодательство и нормативные правовые акты для доходов бюджета в 2021 году составит 513,8 млрд рублей, в 2022-м — 656 млрд и в 2023-м — 664,6 млрд, следует из проекта пояснительной записки к бюджету на 2021–2023 годы.

Общие доходы бюджета на 2021 год планируются в размере 18,76 трлн рублей. Мобилизационные поступления позволят государству потратить больше денег в 2021 году, даже по сравнению с докризисным планом. Общие расходы федерального бюджета в 2021 году составят 21,5 трлн рублей (изначально бюджетом на 2020–2022 годы закладывались расходы в 2021 году в размере 21,2 трлн). Годом бюджетной консолидации станет 2022-й, когда будет восстановлено нормальное бюджетное правило и расходы составят 21,9 трлн рублей.

Российский госдолг через три года может превысить 21% ВВП Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Так, мобилизационные доходы, запланированные Минфином, включают модификацию параметров режима налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов; пересмотр параметров ряда льгот в нефтегазовом секторе; взимание налога 15% (вместо прежних 5–10%) на доходы в виде дивидендов и процентов, перечисляемых из России в пользу нерезидентов (соответствующие поправки Россия уже внесла в соглашения с Кипром и Мальтой); применение ставки НДФЛ 15% (а не 13%) к части дохода физических лиц, превышающей 5 млн рублей в год; введение НДФЛ на доходы с депозитов и вложений в облигации; индексацию ставки акциза на табачную продукцию выше уровня инфляции в 2021 году; повышение ставок платы за пользование природными ресурсами.

Впервые указано, что за счет увеличения поступлений налога на прибыль организаций благодаря поправкам в ряд соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами Минфин планирует собрать 139,7 млрд рублей в 2021 году. Поступление в федеральный бюджет части НДФЛ от обложения доходов с депозитов и вложений в облигации принесет 100 млрд рублей начиная с 2022 года.