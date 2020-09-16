Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой рекомендовать коммерческим банкам отказаться от взимания комиссий за досрочное погашение кредитов. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

«Буду признателен за рассмотрение возможности инициирования рекомендаций банкам на период до 1 июля 2021 года об отказе от требования взимания комиссий за досрочное погашение кредитов», — приводит пресс-служба выдержку из письма.

Титов сослался на поступающие к нему обращения предпринимателей, согласно которым многие предприятия в качестве антикризисной меры прибегают к досрочному погашению взятых кредитов для последующей экономии на процентных платежах.



«При этом многие банки ранее установили в договорах специальные комиссии за досрочное погашение кредитных договоров. Указанные комиссии в настоящее время могут становиться препятствием для реализации антикризисных программ предприятий, при этом договориться об их отмене предприятиям удается в малом числе случаев», — указал Титов.