Росбанк до конца 2020 года планирует разместить зеленые и социальные облигации, пишет «Коммерсант» . Сейчас формируется пул проектов клиентов банка, которые предполагается профинансировать за счет привлеченных средств, рассказала директор департамента рынков долгового капитала банка Татьяна Амброжевич. Критерии отбора проектов будут соответствовать используемым Societe Generale. В случае зеленых бондов рассматриваются проекты корпоративных клиентов, в случае социальных — преимущественно связанные с поддержкой МСБ.

Объем выпуска, по данным источников издания, составит до 3 млрд рублей.

Как уверены в Росбанке, наиболее заинтересованы в привлечении зеленого финансирования компании из металлургического сектора. В крупных банках уверены в перспективах рынка, но выпуск своих бондов пока не планируют. В силу своей специфики зеленые бонды не являются классическим долговым инструментом для банков. Эмитентами таких бондов будут корпоративные заемщики с высокими рейтингами, считают банкиры.

Осторожно относятся к новым бумагам и инвесторы. По их словам, у российских инвесторов нет пиетета к экологическим идеям, поэтому эмитенты будут оцениваться по кредитному качеству, а сами облигации — по критериям доходности и дюрации. Инвесторы будут отдавать предпочтение тем проектам, где будет государственное софинансирование, считают эксперты. По их словам, иностранным инвесторам важно подтверждение того, что зеленые бумаги соответствуют признанным международным стандартам.