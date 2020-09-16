Росбанк до конца 2020 года планирует разместить зеленые и социальные облигации, пишет «Коммерсант». Сейчас формируется пул проектов клиентов банка, которые предполагается профинансировать за счет привлеченных средств, рассказала директор департамента рынков долгового капитала банка Татьяна Амброжевич. Критерии отбора проектов будут соответствовать используемым Societe Generale. В случае зеленых бондов рассматриваются проекты корпоративных клиентов, в случае социальных — преимущественно связанные с поддержкой МСБ.
Объем выпуска, по данным источников издания, составит до 3 млрд рублей.
Как уверены в Росбанке, наиболее заинтересованы в привлечении зеленого финансирования компании из металлургического сектора. В крупных банках уверены в перспективах рынка, но выпуск своих бондов пока не планируют. В силу своей специфики зеленые бонды не являются классическим долговым инструментом для банков. Эмитентами таких бондов будут корпоративные заемщики с высокими рейтингами, считают банкиры.
Осторожно относятся к новым бумагам и инвесторы. По их словам, у российских инвесторов нет пиетета к экологическим идеям, поэтому эмитенты будут оцениваться по кредитному качеству, а сами облигации — по критериям доходности и дюрации. Инвесторы будут отдавать предпочтение тем проектам, где будет государственное софинансирование, считают эксперты. По их словам, иностранным инвесторам важно подтверждение того, что зеленые бумаги соответствуют признанным международным стандартам.