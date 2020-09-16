Телефонные мошенники на фоне пандемии переключились с похищения денег с банковских карт на депозиты граждан — злоумышленники пытаются убедить людей в том, что есть угроза их накоплениям. Об этом рассказал куратор ФинЦЕРТ Банка России Артем Сычев в интервью «Известиям» .

«Сценарий «с вашего счета перевели деньги» трансформировался в новый — «есть угроза вашему депозиту». Суть в целом осталась та же — средства нужно перевести на якобы безопасный счет. Для этого жертва либо должна сообщить данные карты, коды из СМС и т. д., либо самостоятельно перевести деньги. С точки зрения злоумышленников депозиты гораздо интереснее, чем остаток по обычному счету, так как можно сразу получить большие деньги. Это смещение интереса означает, что в массовом сегменте, где доход мошенника зависел скорее от количества обзвонов, прибыльность начала снижаться», — пояснил Сычев.

СМИ: мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера» «Трансконтейнер» принял решение вернуть деньги пострадавшим.

По его словам, количество обзвонов возросло, но результативность — нет, суммы похищаемых денег существенно не увеличились. «Мы также видим, что доля несанкционированных операций в общем объеме платежей уменьшается. Более того, злоумышленники стали звонить по одному и тому же номеру несколько раз, да еще в течение нескольких дней подряд. Это означает, что либо работает несколько групп, либо одна и та же, но ей не хватает выручки. То есть доля удачных звонков, которые закончились хищением средств, сокращается. Я полагаю, что снижение результативности массовых обзвонов связано и с тем, что наши граждане стали в большей степени вооружены знаниями о существовании мошенников-обзвонщиков, стали настороженнее относиться к звонкам», — рассказал куратор ФинЦЕРТ ЦБ.