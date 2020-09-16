Оператор связи будет обязан предоставить в банк информацию о замене сим-карты абонента, рассказал куратор ФинЦЕРТ Банка России Артем Сычев в интервью «Известиям» . По его словам, сейчас существуют мошеннические схемы, когда злоумышленники без ведома владельца телефона меняют сим-карту. После этого мошенники получают доступ к онлайн-банкингу, перехватывают СМС-сообщения и выводят деньги со счетов клиентов. Сами владельцы даже не сразу понимают, что произошло: к ним не приходят СМС о списании денег со счета.

«Оператор связи будет обязан информацию о замене сим-карт предоставить в банк. И — что важно – доступ к этой информации получат все без исключения банки (если это касается их клиента), а не только самые крупные. Таким образом банк сможет отследить, что номер принадлежит законному владельцу, а не злоумышленнику. Более того, чтобы качественно провести работу по противодействию мошенничеству, банкам необходимо знать дополнительные сведения — например, что происходит с устройством гражданина. Это не значит, что за гражданином надо следить. Оператор видит признаки того, что на телефоне стоит вредоносное программное обеспечение. Эта информация нужна банку, чтобы предотвратить кражу, предупредить клиента», — сообщил Сычев.

Банки блокируют СМС с подтверждением операций клиента при смене провайдера Решение о блокировке мобильного приложения или исходящих в адрес абонентов СМС кредитные учреждения принимают сами.

Также Ассоциация банков России готовит законопроект, который позволит замораживать счета на стороне получателя средств — если отправитель объявит, что они были уведены с помощью какой-то из схем социальной инженерии. По словам представителя ЦБ, ассоциация направила свои предложения по законопроекту в Банк России, но он требует юридической проработки. Механизмы, которые предложены, не всегда укладываются в логику Гражданского кодекса, пояснил Сычев.