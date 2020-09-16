К Системе быстрых платежей (СБП) пристального внимания со стороны мошенников нет, рассказал куратор ФинЦЕРТ Банка России Артем Сычев в интервью «Известиям» .

«Мошенники обычно используют перевод с карты на карту, со счета на счет, а также оплату товаров и услуг с чужих карт. К СБП пристального внимания в этом плане нет. Сейчас злоумышленники хотят получить контроль над счетом, над аккаунтом пользователя. Важна техника, которую они используют для этого: перепривязка своего телефона к онлайн-банку клиента, авторизация в приложении с чужого смартфона. Для этого им и нужны коды из СМС. Для мошенников вопрос не столько в скорости получения денег, сколько в масштабе тех средств, к которым они пытаются открыть себе доступ», — сообщил представитель ЦБ.

Сычев: злоумышленники пытаются убедить людей в угрозе их депозитам Количество обзвонов возросло, но результативность — нет.

По его словам, СБП спроектирована с учетом большого числа тонкостей с точки зрения безопасности, там выстроена многоуровневая защита: на стороне Банка России, НСПК и банка клиента. «Кроме того, в СБП реализован обмен между банками-участниками так называемым риск-баллом — набором определенных данных и критериев (например, номер телефона ранее был использован для совершения несанкционированной операции), позволяющим определить, насколько та или иная операция может быть отнесена к операции без согласия клиента. Это своего рода превентивный многофакторный анализ возможных атак на клиентов банков. Это позволяет быстро выявлять атаки и не допускать потерь у граждан. Такого механизма пока нет у международных платежных систем, его только собираются внедрять. Благодаря этой технологии банк понимает всю цепочку передачи денег и может принять взвешенное решение», — пояснил Сычев.

Он добавил, что в СБП также быстро блокируется возможность проверки множества номеров, если замечается подозрительная активность, то есть если есть признаки «пробива».