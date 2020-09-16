Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект, наделяющий Кабмин правом утверждать требования к зарплате работников бюджетной сферы.

«Правительство РФ вправе утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе в части установления (дифференциации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, применяемых перечней выплат компенсационного и стимулирующего характера и условий назначения указанных выплат», — говорится в проекте.

Одновременно Кабмином должна определяться сфера деятельности государственных и муниципальных учреждений, на которую распространяются требования, а также срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с утверждаемыми требованиями.