Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду не поддержал законопроект депутатов от ЛДПР о ежемесячной выплате пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства и нуждающимся в поддержке, передает ТАСС.

Согласно документу, сумма такой выплаты устанавливается на уровне минимального размера оплаты труда (сейчас 12 130 рублей). Право на указанное пособие предлагается дать только одному члену семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.



Законопроект был внесен в Госдуму 1 июня текущего года депутатами от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским, а также сенатором Сергеем Леоновым. Правительство РФ дало отрицательное заключение на инициативу. Оно указало, что предлагаемое применение МРОТ не соответствует законодательству, так как эта величина «может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования». Документом также не определены источники финансирования, что является нарушением требований Бюджетного кодекса РФ, отметили в Кабмине.

