Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует сокращение ВВП России в этом году на 7,3% в случае отсутствия второй волны коронавируса, что на 0,7 процентного пункта (п. п.) лучше июньского прогноза организации. Об этом говорится в докладе организации.

Ранее ОЭСР при благоприятном развитии событий прогнозировала спад ВВП России на 8% в 2020 году и рост на 6% в 2021-м. В новом докладе говорится, что падение может составить лишь 7,3% ВВП в 2020 году. Согласно новым данным, рост ВВП в 2021 будет на уровне 5%.

Российский госдолг через три года может превысить 21% ВВП Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В июньском докладе организация также указывала, что при пессимистичном сценарии — в случае второй волны пандемии — ВВП России может сократиться на 10%. Рост же при таком сценарии в 2021 году может составить 4,9%.

ОЭСР также допустила падение мирового ВВП в 2020 году на 4,5% вместо прогнозируемых в июне 6% при позитивном развитии ситуации, связанной с распространением коронавируса.