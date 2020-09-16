Кредитные организации выдали 9,19 млн потребительских кредитов в январе — августе 2020 года, что на 27,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В августе 2020 года было выдано 1,31 млн потребкредитов, что меньше на 23,9% по сравнению с августом прошлого года.

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (436,1 тыс. единиц), Московской области (393,4 тыс.), Краснодарском крае (345,3 тыс.), Республике Башкортостан (316,6 тыс.) и Свердловской области (302,3 тыс. единиц).

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Ставропольский край (-34%), Тюменская область (-30,5%), Республика Татарстан (-30%), Ростовская область (-29,2%) и Алтайский край (-28,9%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 24,1% и 26,2% соответственно.