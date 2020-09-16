Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате российского парламента принять в первом чтении законопроект вице-спикера Думы Ирины Яровой, упрощающий для женщин, находящихся в декрете, получение дополнительного образования. Об этом в среду сообщает ТАСС.

Документ обязывает службу занятости направлять на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, по востребованным на рынке труда специальностям. Инициатива также предоставляет возможность указанной категории женщин обращаться в органы службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.



Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в конце января текущего года, а в июле получил положительное заключение правительства РФ.