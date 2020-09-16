На платформе Минэкономразвития создается единый агрегатор мер поддержки и полезных сервисов для предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свое дело, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на съезде лидеров «Опоры России».

«Главное, что мы ожидаем от этой платформы: сервис должен работать в проактивном режиме и подсказывать предпринимателю, какие дополнительные возможности существуют для того, чтобы бизнес рос. Мы должны создать систему, которая бы работала, как лифт, который будет постоянно вытягивать предпринимателей и давать возможность двигаться дальше», — подчеркнул глава ведомства.

Цифровая платформа МСП уже разрабатывается Минэкономразвития России по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова.