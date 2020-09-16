Государства Евросоюза получат в скором времени предложения от Еврокомиссии по фиксации уровня минимальной заработной платы. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте с первой программной речью о ситуации в ЕС, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Комиссия представит предложения для поддержки государств-членов для фиксации рамок минимальной зарплаты. Все должны иметь возможность получать минимальную зарплату», — сказала фон дер Ляйен.

Минимальная заработная плата в странах ЕС в июле 2020 года колебалась от 312 евро в месяц в Болгарии до 2 142 евро в месяц в Люксембурге.



Обещание добиваться гарантированной минимальной заработной платы на всей территории Евросоюза фон дер Ляйен давала еще в 2019 году, когда была номинирована на пост главы Еврокомиссии. Как отмечалось, такими мерами она хотела склонить на свою сторону «социалистических и либеральных парламентариев».