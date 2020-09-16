Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что РФ во время пандемии коронавируса, мирового экономического кризиса и антироссийских санкций удалось «пройти по острию», выполняя одновременно социальные обязательства государства и выведение экономики на рост.

«Работа над проектом бюджета велась в условиях серьезных финансовых вызовов: к действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски. В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны», — заявил Мишустин.

По его словам, весь комплекс мер, проведенный во время борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, себя оправдал, теперь следует «перейти к решению новых задач». Премьер-министр подчеркнул, что «во главу угла по-прежнему ставится безусловное выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми». Он также отметил, что «правительство завершает подготовку проекта бюджета на следующие три года», и предложил обсудить на заседании пакет законопроектов, связанных с его формированием.

Российский госдолг через три года может превысить 21% ВВП Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Мишустин отметил, что устойчивость экономики страны гарантирует выполнение всех социальных обязательств. По его словам, в трудный период все предприятия, а не только нефтяные компании, должны принимать участие в решении проблем в экономике страны. Бюджет — это финансовый документ, но это документ не о цифрах, а о людях, он направлен на решение конкретных проблем жизни людей в стране, подчеркнул Мишустин.

Глава правительства отметил, что восстановление доходов людей и занятости, а также спроса начнется уже в 2021 году.

