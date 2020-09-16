Минтруд РФ планирует внедрить единую систему стимулирующих выплат в рамках законопроекта о регулировании зарплат работников бюджетной сферы. Об этом, как передает ТАСС, заявил в среду замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов, выступая на заседании комитета в Госдуме.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, наделяющий Кабмин правом утверждать требования к зарплате работников бюджетной сферы. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 16 июня текущего года.

«Если говорить про основные подходы, <...> то это будет использование профессиональных квалификационных групп. Планируем применять перечень выплат компенсационного характера и единый перечень выплат стимулирующего характера, чтобы они были едины, чтобы они были сквозными для всех регионов», — сказал Пудов.

Говоря об отраслевой оплате труда, замминистра отметил, что такой подход поможет гармонизировать условия оплаты труда в одной отрасли в разных регионах.

«Повысить прозрачность применяемых систем оплаты труда, принимать при необходимости на федеральном уровне быстрые решения по оплате труда работников социальной сферы, при этом сохранять гибкость регулирования на региональном и муниципальном уровне», — уточнил замглавы Минтруда.

По его словам, на первоначальном этапе предлагается введение таких требований к отраслевой системе оплаты труда в сфере здравоохранения. «Потом будем распространять эти требования на другие профессиональные области. Например, мы видим, что второй сферой должна стать сфера образования», — добавил он.



Законопроект, наделяющий Кабмин правом утверждать требования к зарплате работников бюджетной сферы, был внесен в Госдуму 16 июня 2020 года. Согласно ему, правительство будет вправе утверждать требования к системе оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе в части установления окладов, ставок заработной платы, применяемых перечней выплат компенсационного и стимулирующего характера и условий назначения указанных выплат.

