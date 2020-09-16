Рубль в данный момент несколько недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами; к концу этого — началу следующего года Минэкономразвития ожидает возвращения курса рубля к фундаментально обоснованному уровню, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Считаем, на данный момент рубль несколько недооценен вследствие повышенной оценки рисков со стороны инвесторов. Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего — начале следующего года», — сказал Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития РФ на 2020—2023 годы.

По его словам, в дальнейшем на прогнозном горизонте курс рубля будет умеренно слабеть. «В то же время в реальном эффективном выражении курс останется стабильным, это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта», — добавил министр. Он также заявил, что текущее ускорение инфляции в России связано с восстановлением спроса.

Мишустин: «России удалось пройти по острию в условиях санкций и пандемии» По его словам, весь комплекс мер, проведенный во время борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, себя оправдал.

По данным Росстата, в августе в России зафиксирована нулевая инфляция после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%. «Удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Инфляция в августе составила 3,6% в годовом измерении, что чуть выше предыдущих месяцев. Но важно, что весеннее ослабление рубля не трансформировалось в рост цен. А то небольшое увеличение инфляции, которое мы наблюдаем, связано с оживлением потребительского спроса», — сказал Решетников.

Говоря о ситуации в экономике, он отметил, что кризис, связанный с эпидемией коронавируса, не приобрел системного характера. «Экономический спад оказался сосредоточен в секторе малого и среднего бизнеса, в определенном ограниченном числе пострадавших отраслей. Не возникло цепочек неплатежей. Кризис не распространился на системообразующие отрасли и компании. Наш еженедельный мониторинг крупнейших компаний это подтверждает», — добавил Решетников.