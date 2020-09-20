Сбербанк предлагает малому бизнесу пониженную ставку по кредиту при подключении и использовании некоторых продуктов банка. Скидка по кредиту может составлять до 1 процентного пункта и зависит от количества регулярно используемых продуктов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сейчас на первом этапе скидка предоставляется за использование следующих продуктов: зарплатный проект, торговый эквайринг, дебетовая бизнес-карта. Размер скидки зависит от количества продуктов, которые клиент использовал до обращения за кредитом, либо от того, какие продукты он оформил при получении кредита», — говорится в релизе.

На протяжении всего периода кредитования банк мониторит использование продуктов клиентом и при несоблюдении с его стороны договоренностей пересматривает ставку до базового значения.

Получить кредит со сниженной ставкой можно без посещения офиса банка, для этого надо оформить новые продукты и кредит в «Сбербанк Бизнес Онлайн» или обратиться к своему кредитному менеджеру.

Для того чтобы воспользоваться скидкой, необходимо: