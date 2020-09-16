Более 220 тыс. россиян благодаря помощи Роструда добились возврата долгов по зарплате, за семь месяцев сумма выплат составила порядка 5,8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В период с января по июль этого года Роструд добился погашения задолженности по заработной плате на сумму порядка 5,8 млрд рублей, в результате чего восстановлены права более чем 220 тыс. работников. По итогам контрольно-надзорных мероприятий более 500 материалов были направлены в органы прокуратуры и следствия в целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства об оплате труда», — сообщили в Роструде.

В ведомстве подчеркнули, что принимаемые меры способствуют снижению задолженности по заработной плате. Так, по данным Росстата, на 1 сентября 2020 года суммарная задолженность по заработной плате составила 1,83 млрд рублей, что на 342 млн рублей меньше, чем месяц назад. Объем задолженности на 1 сентября является наименьшим с 2018 года.

«Зарплата является основным источником дохода у большинства граждан, от которого зависит качество их жизни. Поэтому вопросы, связанные с невыплатой заработной платы, находятся на особом контроле нашего ведомства. Мы получаем обращения граждан, отслеживаем сообщения в СМИ, Интернете, взаимодействуем с другими органами власти и на основании поступающей информации оперативно принимаем меры», — сказал глава Роструда Михаил Иванков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

