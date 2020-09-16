Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования», — заявила она на открытии клинического госпиталя «Лапино-2».

На заседании правительства в среду, на котором обсуждался проект бюджета, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин исходит из постепенного сокращения дефицита бюджета РФ с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% ВВП в 2021 году и 1% ВВП с 2022 года. По его словам, Минфин также планирует увеличить размер расходов бюджета по сравнению с теми показателями, которые были запланированы до кризиса.