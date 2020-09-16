Обучение в государственных вузах должно быть только бесплатным, это нужно гарантировать специальным законом. Об этом заявил в Twitter председатель партии «Справедливая Россия», руководитель соответствующей думской фракции Сергей Миронов.

По его словам, разработка такого закона уже ведется.



«Конституцией гарантируется получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе. Недопустимо, что в государственных учебных заведениях у нас все больше платных мест. Государственные вузы должны давать образование только бесплатно! Готовим соответствующий закон», — написал Миронов.