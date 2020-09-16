Минфин России на безлимитном аукционе в среду, 16 сентября, разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с погашением 17 июля 2030 года на 25,697 млрд рублей при спросе в 49,35 млрд, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 97,5723% от номинала, средневзвешенная цена — 97,8474% от номинала. Выручка от размещения составила 25,205 млрд рублей. Средневзвешенная доходность — 2,77% годовых, доходность по цене отсечения — 2,8% годовых.

На предыдущих аукционах в среду Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска № 29014RMFS с погашением в марте 2026 года на весь лимит в 115,218 млрд рублей при спросе в 183,891 млрд и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии № 26232RMFS с погашением в октябре 2027 года на 23,254 млрд рублей при спросе в 47,651 млрд.